Вестник Кавказа

Азербайджан завершает подготовку к COP29 – Ильхам Алиев

Азербайджан завершает подготовку к COP29 – Ильхам Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подготовка к конференции COP29, которая меньше чем через месяц стартует в Баку, сейчас находится на завершающей стадии. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев. Он обратил внимание и на успех мероприятия Pre-СОР.

Баку находится на завершающем этапе организации COP29, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Баку Жюльена де Фрайпона.

Глава государства напомнил, что на подготовку к СОР29 у Азербайджана было меньше года. Ильхам Алиев указал на то, что прошедшее недавно мероприятие Pre-СОР показало, что работы прошли с успехом.

"Азербайджан полон решимости сыграть роль моста между различными регионами мира и в период председательства в СОР в следующем году"

– Ильхам Алиев

По словам президента, вопрос перехода на зеленую энергию важен для Баку и входит в широкую повестку дня Азербайджана. Глава государства напомнил, что ряд запланированных ранее проектов уже воплощены в жизнь, так что в ближайшие годы доля возобновляемой энергии в энергетическом секторе Азербайджана существенно вырастет. Ильхам Алиев заявил о готовности вести сотрудничество с бельгийскими компаниями в данной сфере.

Напомним, даты проведения конференции COP29 – с 11 по 22 ноября 2024 года.

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