Вестник Кавказа

Лавров принял нового посла Азербайджана в России

Лавров принял нового посла Азербайджана в России
© Фото: сайт МИД России
Сергей Лавров принял Рахмана Мустафаева. Затем у посла Азербайджана состоялась встреча с замглавы МИД РФ. Мустафаев был назначен послом 1 октября.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Как заявили в ведомстве, министр тепло приветствовал новоназначенного руководителя дипломатической миссии и пожелал ему успехов на новой должности.

Затем Мустафаев встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным и передал ему копии верительных грамот. Стороны также поговорили о развитии сотрудничества.

Помимо этого, Галузин и Мустафаев затронули актуальные темы двусторонней повестки дня и рассмотрели график предстоящих межгосударственных контактов.

Напомним, Рахман Мустафаев был назначен послом Азербайджана в Москве 1 октября. Распоряжение было подписано президентом республики Ильхамом Алиевым.

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