Глава российской дипломатии Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.
Как заявили в ведомстве, министр тепло приветствовал новоназначенного руководителя дипломатической миссии и пожелал ему успехов на новой должности.
Затем Мустафаев встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным и передал ему копии верительных грамот. Стороны также поговорили о развитии сотрудничества.
Помимо этого, Галузин и Мустафаев затронули актуальные темы двусторонней повестки дня и рассмотрели график предстоящих межгосударственных контактов.
Напомним, Рахман Мустафаев был назначен послом Азербайджана в Москве 1 октября. Распоряжение было подписано президентом республики Ильхамом Алиевым.