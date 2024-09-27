Сергей Лавров принял Рахмана Мустафаева. Затем у посла Азербайджана состоялась встреча с замглавы МИД РФ. Мустафаев был назначен послом 1 октября.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Как заявили в ведомстве, министр тепло приветствовал новоназначенного руководителя дипломатической миссии и пожелал ему успехов на новой должности.

Затем Мустафаев встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным и передал ему копии верительных грамот. Стороны также поговорили о развитии сотрудничества.

Помимо этого, Галузин и Мустафаев затронули актуальные темы двусторонней повестки дня и рассмотрели график предстоящих межгосударственных контактов.

Напомним, Рахман Мустафаев был назначен послом Азербайджана в Москве 1 октября. Распоряжение было подписано президентом республики Ильхамом Алиевым.