Астана принимает Дни культуры Армении

В столице Казахстана сегодня стартуют Дни культуры Армении – жителей Астаны ждет ретроспективный показ художественных фильмов армянских режиссеров, фотовыставка и выступление джазового оркестра.

В Астане сегодня открываются Дни культуры Армении: в течение двух дней, 15 и 16 октября, в городе пройдет масса мероприятий, сообщили в Минкультуры Казахстана.

Открытие Дней армянского кино сегодня начнется с анимационной программы для самых маленьких: "Волшебный мир армянской анимации" покажут в столичном кинотеатре "Кинопарк 7 IMAX Керуен". Более взрослые киноманы смогут посмотреть художественный фильм – "Капли света" режиссера Армана Чилингаряна, передает Sputnik Казахстан.

"Торжественный концерт с участием Государственного джазового оркестра Армении будет представлен зрителям в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибек Куанышбаева. Стоит отметить, что Государственный джазовый оркестр Армении был создан в 1938 году и стал одним из первых джазовых коллективов СССР. Сегодня это один из лучших оркестров мира, известный своими яркими музыкантами и богатейшим репертуаром"

- Минкультуры Казахстана

В оамках Дней культуры пройдет фотовыставка, посвященная 100-летию творчества Сергея Параджанова – это около 45 фотографий из архива Музея Сергея Параджанова, из которых 20 посвящены его повседневной жизни и творческим замыслам, а 25 – его художественным произведениям.

Завтра кинозрители смогут посмотреть художественный фильм режиссера Эдгара Багдасаряна "Яша и Леонид Брежнев". А завершатся Дни культуры Армении спектаклем "Лю-Беф", который на сцене Казахского Национального музыкально-драматического театра имени Калибек Куанышбаева покажет государственный театр "Амазгаин" имени Соса Саргсяна.

Также в эти дни в Казахстане с официальным визитом будет находиться президент Армении Ваагн Хачатурян, который прибудет по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.