Вестник Кавказа

Астана принимает Дни культуры Азербайджана

Астана принимает Дни культуры Азербайджана
© Фото: министерство культуры Азербайджана
В столице Казахстана стартовали Дни культуры Азербайджана – накануне в Астану прибыла представительная делегация мастеров искусств из Баку.

В столице Казахстана Астане стартуют Дни азербайджанской культуры, организованные министерством культуры Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в аэропорту казахстанской столицы прошла праздничная церемония встречи азербайджанской делегации, а уже сегодня в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан пройдет презентация книги "Физули-530: стихи" и литературно-поэтический вечер "Физули – 530", а в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева - этно-джазовый концерт, передает Trend.

Завтра в Национальной академической библиотеке Казахстана представители культурных ведомств двух стран подпишут меморандум о сотрудничестве двух национальных библиотек и пройдет открытие "Уголка азербайджанской литературы" и презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы. История вечной любви".

Во Дворце мира и согласия в Астане будет организована выставка "Жемчужины искусства Азербайджана", а на его сцене пройдет концерт Азербайджанского Государственного ансамбля танца.

26 сентября в Национальном музее Казахстана покажут презентации директора Национального музея искусств Азербайджана, заслуженного работника культуры Ширин Меликовой на тему "Живопись и графика в Азербайджане в 1920-1980-е годы", заведующей отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Севиль Керимовой "Тебризская школа миниатюры", также Азербайджанский национальный музей ковра представит некоторые из своих экспозиций. Вечером в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева пройдет гала-концерт мастеров искусств и художественных коллективов Азербайджана.

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