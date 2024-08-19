Азербайджан осваивает Центральную Азию

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с визитом в Ташкенте. Союзнический договор с Узбекистаном лишь подчеркивает обновление политики Баку в Центральной Азии.

Союз Азербайджана с Узбекистаном

В ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ташкент и его встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым было подписано соглашение о союзнических отношениях, что поднимает двусторонние связи на новый уровень. Азербайджанский лидер выразил удовлетворенность по поводу подписанного соглашения и подчеркнул его историческое значение.

"Сегодня мы стали официально союзниками. Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который могут подписать две страны", — отметил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев также акцентировал внимание на растущем международном положении Узбекистана, упомянув недавний успех узбекских спортсменов на летней Олимпиаде, где страна заняла лидирующие позиции среди мусульманских государств. Он высоко оценил экономические и социальные преобразования, происходящие в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиеева.

Со своей стороны, президент Узбекистана охарактеризовал визит Ильхама Алиева как историческое событие. "Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия", — заявил глава Узбекистана.

Оба лидера выразили уверенность в том, что новый союзнический статус будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Наблюдавшие за встречей в Ташкенте турецкие СМИ отметили, что страны вывели свои контакты на союзнический уровень и открыли "новую страницу в межгосударственных отношениях Баку и Ташкента".

Политика Азербайджана в Центральной Азии

Надо сказать, в последние годы Азербайджан активизировал контакты со странами региона. Центральная Азия не воспринимается Баку как чужой регион, напротив - как часть одной географической зоны. Каспийское море не отделяет Азербайджан от пяти республик, а соединяет с ними. Лучшим доказательством этому является участие Ильхама Алиева в саммите стран Центральной Азии. Доверие к Баку настолько высоко, что его приглашают даже на, казалось бы, внутрирегиональную консультативную встречу, причем не в первый раз - саммит в Астане стал вторым для азербайджанского лидера. В сентябре 2023 года он появился на встрече в Душанбе, став, таким образом, первым лидером страны не из Центральной Азии, приглашенным на внутрирегиональные переговоры.

На встрече в Астане Ильхам Алиев сделал акцент на климатической повестке. В ноябре в Баку пройдет конференция ООН COP29. Азербайджанский президент отметил заинтересованность своей страны в сотрудничестве со странами ЦА в области ВИЭ. "Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем сотрудничестве в сфере зеленой энергии", - отметил он, добавив, что уже направил приглашение коллегам из региона на COP29.

Две страны ЦА - Узбекистан и Казахстан - недавно решили расширить свое сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики. 1 мая они подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран. Этот меморандум предусматривает совместное исследование возможностей по соединению энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и через территории других государств. Целью является создание наиболее оптимальных с технической и экономической точек зрения условий для торговли зеленой энергией между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. В дополнение документ направлен на организацию продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. В 2021 году Туркменистан и Азербайджан достигли соглашения о совместной разработке углеводородного месторождения "Достлук", расположенного в Каспийском море.

Если с тюркоязычными странами партнерство диктовалось естественными историческими и культурными причинами - вместе с Азербайджаном Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан входят в Организацию тюркских государств, - то с Таджикистаном отношения развиваются за счет личной инициативы Ильхама Алиева. В 2023 году, помимо саммита стран Центральной Азии, Алиев отдельно посещал Душанбе, а в мае 2024 года принимал у себя таджикского коллегу Эмомали Рахмона. В эти дни в Азербайджане проходили Дни культуры Таджикистана. На встрече Алиев напомнил, что его гость приезжал в азербайджанскую столицу еще и в ноябре 2023 года, когда прошел саммит глав государств Центральной Азии и Азербайджана в рамках программы ООН СПЕКА.

"То есть наши регулярные контакты в Таджикистане, в Азербайджане, не говоря уже о встречах в рамках международных мероприятий, конечно, являются важнейшим фактором нашего взаимодействия, дают мощный импульс всем направлениям с тем, чтобы насыщать отношения конкретикой", - отметил президент Азербайджана.

Кроме того, во многом благодаря инициативе Ильхама Алиева Таджикистан начал участвовать в интеграции по линии ОТГ. В апреле 2024 года Рахмон посетил неформальный саммит организации в Ашхабаде.

Торговые задачи

Несмотря на политическое сближение, Центральная Азия и Азербайджан не являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. У Азербайджана главные внешние партнеры - Италия, Турция, Россия и Китай. Товарооборот республики с Центральной Азией составляет около $1 млрд, и основными секторами сотрудничества являются транспорт, энергетика, инвестиции и торговля.

При этом все же наблюдается тенденция к росту. Алиев на встрече в Таджикистане отметил, что в 2022 году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился более чем втрое по сравнению с 2021 годом, а за первые семь месяцев 2023 года он вырос еще на 50%. Кроме того, на ближайшие три года согласован взаимный инвестиционный объем, превышающий $1 млрд/ В настоящее время реализуются совместные проекты в областях промышленной кооперации, машиностроения, автомобильной промышленности, судостроения и сельского хозяйства.

Слабые экономические показатели уравновешивает вышеупомянутое сотрудничество в сфере энергетики и транспорта. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан являются частью проекта "Север-Юг", и сотрудничают в рамках "Срединного коридора" (части китайского "Нового шелкового пути"). Летом этого года впервые грузовые автомобили из Китая были доставлены по "Срединному коридору" в Азербайджан, а оттуда в Грузию, Турцию и дальше в Европу.

Одним словом, потенциал для сотрудничества Центральной Азии и Азербайджан высок, а лидеры стран двигаются в направлении углубления связей.