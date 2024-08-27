Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Ставший уже традиционным фестиваль-конкурс памяти великого певца Муслима Магомаева состоится в столице Чечни в середине ноября. Событие, которое называется "Орфей", анонсировали в Чеченской госфилармонии.

Певцы со всей России и из-за границы соберутся через месяц в Грозном на фестиваль-конкурс памяти легендарного советского певца Муслима Магомаева, рассказали в пресс-службе Чеченской госфилармонии.

Мероприятие стартует 13-го и будет проходить по 16 ноября, пишет ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что фестиваль, который называется "Орфей", получил статус ежегодного. В 2024 году он снова состоится в Чеченской госфилармонии. На конкурс соберутся самые выдающиеся вокалисты, которые представят зарубежные страны и разные российские регионы. Победителей планируется выбрать в нескольких номинациях. Кроме того, будет присуждаться звание Гран-при.

Общий призовой фонд фестиваля "Орфей" в 2025 году достигает 670 тыс рублей.

Муслим Магомаев был музыкальным деятелем самых разнообразных дарований. Широкая публика знала и знает его до сих пор как исполнителя эстрадных песен, которые в устах легенды стали настоящим искусством. Магомаев пел и в опере, в том числе в знаменитом "Ла Скала", он был также композитором, автором песен для фильмов, сам снимался в кино. Артист также создал Азербайджанский государственный эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил на протяжении 14 лет.

Напомним, два года назад в России и Азербайджане торжественно отпраздновали юбилей народного артиста СССР и Азербайджана, великого музыканта Муслима Магомаева. В 2022 году ему исполнилось бы 80 лет.