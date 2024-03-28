Велопробег в честь Муслима Магомаева совершил оперный певец из Узбекистана

Оперный исполнитель из Узбекистана проехал на велосипеде 11 тыс км. Велопутешествие он посвятил Муслиму Магомаеву.

Хурсанд Шеров, оперный певец из Узбекистана, совершил одиночное велопутешествие длиной 11 тыс км в честь Муслима Магомаева.

Маршрут стартовал в Ташкенте и завершился во Владивостоке. Мужчина вез со собой необходимые вещи, вес груза составил 55 кг.

Путешественник в пути пел песни Магомаева. Он считает, что своей любовью к великому азербайджанскому певцу, он смог еще сильнее сплотить народы Азербайджана, Узбекистана и России.

Во Владивостоке Шеров был тепло встречен, с его участием было проведено несколько концертов.