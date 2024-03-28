Вестник Кавказа

Велопробег в честь Муслима Магомаева совершил оперный певец из Узбекистана

Велопробег в честь Муслима Магомаева совершил оперный певец из Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оперный исполнитель из Узбекистана проехал на велосипеде 11 тыс км. Велопутешествие он посвятил Муслиму Магомаеву.

Хурсанд Шеров, оперный певец из Узбекистана, совершил одиночное велопутешествие длиной 11 тыс км в честь Муслима Магомаева.

Маршрут стартовал в Ташкенте и завершился во Владивостоке. Мужчина вез со собой необходимые вещи, вес груза составил 55 кг.

Путешественник в пути пел песни Магомаева. Он считает, что своей любовью к великому азербайджанскому певцу, он смог еще сильнее сплотить народы Азербайджана, Узбекистана и России.

Во Владивостоке Шеров был тепло встречен, с его участием было проведено несколько концертов.

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