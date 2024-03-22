Звезды записали песни Магомаева - выручка пойдет пострадавшим в "Крокусе"

Звезды российской эстрады в помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе" записали альбом песен Муслима Магомаева. Известные композиции исполнили Полина Гагарина, Баста, Валерия, Стас Михайлов и другие.

Благотворительный музыкальный альбом с песнями Муслима Магомаева выпустили российские звезды для того, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле".

"Артисты исполнили песни Муслима Магомаева. Альбом получил название "Голос мой услышь"… Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в "Крокус сити холле", который носит имя великого певца Муслима Магомаева"

– пресс-служба "VK музыки"

Благотворительный альбом включает 13 треков - пролог и 12 песен Муслима Магомаева в исполнении таких звезд, как Валерия, Баста, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, "Любэ", "Три дня дождя", Macan, Hammali, Navai. Артисты исполнили композиции "Синяя вечность", "Ты моя мелодия", "Благодарю тебя", "Твои следы", "Надежда", "Рапсодия любви" и другие. Также к благотворительному проекту присоединился Федор Бондарчук, он читает стихотворение, открывающее музыкальный альбом.

Песню "Журавли" в рамках благотворительного альбома записала Полина Гагарина. Журавли стали символом жертв теракта, унесшего 143 жизни.

Проект получил поддержку всех российских музыкальных стрим-сервисов. Послушать песни можно в "VK музыке", "Яндекс музыке", "МТС музыке" и в HiFi-стриминге "Звук". Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим в "Крокусе" 22 марта.