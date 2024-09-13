Получить гражданство Казахстана стало сложнее

Власти Казахстана ужесточили требования для получения гражданства страны – так, приказом Миннауки и образования к кандидатам предъявляются требования обязательного знания государственного языка и истории.

Министр науки и образования Казахстана подписал приказ, которым вводятся новые правила для получения гражданства страны или восстановления гражданства Республики Казахстан.

Теперь претендент на получение гражданства РК должен продемонстрировать знание государственного языка на элементарном уровне с результатом не менее 36 баллов, основы Конституции страны — не менее 9 баллов, а также знание истории Казахстана — не ниже 15 баллов, передает "АиФ Казахстан".

Контролировать новые требования будет один из заместителей министра науки и высшего образования.

Приказ вступит в силу после официального опубликования в казахстанских СМИ.

Напомним, возможность отказа в получении гражданства из-за незнания языка и истории Казахстана фигурировала и в законе, подписанном президентом страны Касым-Жомартом Токаевым еще в мае нынешнего 2024 года.