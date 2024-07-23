Вестник Кавказа

В Казахстане мужчина три года не мог доказать, что он не россиянин

В Казахстане мужчина три года не мог доказать, что он не россиянин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гражданин Казахстана более трех лет не мог сменить документы из-за ошибки в базе МВД: там говорилось, что мужчина вышел из гражданства Казахстана так как стал гражданином РФ. Доказать обратное помог МИД РФ.

В Казахстане местный житель несколько лет безуспешно пытался доказать, что не имеет российского гражданства.

Житель Тараза осенью 2019 года обратился за заменой документов, но получил отказ - в базе МВД говорилось, что он стал гражданином РФ и утратил гражданство Казахстана.

"С 2019 года он неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана"

– Верховный суд Казахстана

Статус о недействительности документов гражданина был снят только в 2023 году, после того как МИД РФ подтвердил, что мужчина не обращался по вопросам оформления российского гражданства и информация о нем отсутствует в российской базе.

Мужчина обратился в суд, желая получить компенсацию морального ущерба с департамента. Истец запрашивал компенсацию в размере 3 млн тенге ($6,3 тыс), но решением суда получил в итоге 300 тыс тенге ($630).

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