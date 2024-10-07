Россия не вмешивается в дела Грузии — Кремль

В Кремле заявили, что Москва не собирается вмешиваться в дела Грузии. Там отметили, что видны попытки Запада оказать давление на руководство страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не до выборов в грузинский парламент. Он отметил, что Москва не собирается вмешиваться в дела Тбилиси.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать… Что касается выборов, то это не наше дело"

- Дмитрий Песков

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва наблюдает за попытками западных стран оказывать давление на грузинское руководство и влиять на выборы.