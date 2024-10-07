Вестник Кавказа

Россия не вмешивается в дела Грузии — Кремль

Россия не вмешивается в дела Грузии — Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Москва не собирается вмешиваться в дела Грузии. Там отметили, что видны попытки Запада оказать давление на руководство страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не до выборов в грузинский парламент. Он отметил, что Москва не собирается вмешиваться в дела Тбилиси.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать… Что касается выборов, то это не наше дело"

- Дмитрий Песков

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва наблюдает за попытками западных стран оказывать давление на грузинское руководство и влиять на выборы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Россия расширила безвиз для граждан Грузии

Россия расширила безвиз для граждан Грузии

Санкции против России приведут Грузию к обнищанию — Каладзе

Санкции против России приведут Грузию к обнищанию — Каладзе

Россияне – частые гости в Грузии в 2024 году

Россияне – частые гости в Грузии в 2024 году

Грузия отказала Европе во введении антироссийских санкций

Грузия отказала Европе во введении антироссийских санкций

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

&quot;Мечта&quot; обещает Грузии перезагрузку с США и Евросоюзом

"Мечта" обещает Грузии перезагрузку с США и Евросоюзом

Верхний Ларс открыли после ремонта

Верхний Ларс открыли после ремонта

Верхний Ларс закрылся из-за ремонта

Верхний Ларс закрылся из-за ремонта

Саломе Зурабишвили: биография, импичмент, отношение к России президента Грузии

Саломе Зурабишвили: биография, импичмент, отношение к России президента Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы