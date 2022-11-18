Вестник Кавказа

Макрон и Пезешкиан обсудили возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Эммануэль Макрон
© Фото: сайт Кремля
Лидеры Франции и Ирана пообщались накануне по телефону. В понедельник в администрациях обоих президентов опубликовали некоторые детали состоявшегося разговора.

Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Франции и Ирана. Соответствующую информацию подтвердили 14 октября в Елисейском дворце.

Центральной темой беседы Эммануэля Макрона и Масуда Пезешкиана стали последние события на Ближнем Востоке.

"Макрон подчеркнул ответственность Ирана за поддержание общей деэскалации и призвал использовать свое влияние на дестабилизирующих игроков, пользующихся его поддержкой"

–  пресс-служба Елисейского дворца

В свою очередь, в администрации президента ИРИ рассказали, что стороны поговорили о том, как обеспечить перемирие между Израилем и движением "Хезболла".

В частности, подчеркивается, что иранский президент попросил своего собеседника в связке с другими странами Европы заставить Израиль прекратить свои действия в секторе Газа и Ливане.

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