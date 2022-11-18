Макрон и Пезешкиан обсудили возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Франции и Ирана. Соответствующую информацию подтвердили 14 октября в Елисейском дворце.
Центральной темой беседы Эммануэля Макрона и Масуда Пезешкиана стали последние события на Ближнем Востоке.
"Макрон подчеркнул ответственность Ирана за поддержание общей деэскалации и призвал использовать свое влияние на дестабилизирующих игроков, пользующихся его поддержкой"
– пресс-служба Елисейского дворца
В свою очередь, в администрации президента ИРИ рассказали, что стороны поговорили о том, как обеспечить перемирие между Израилем и движением "Хезболла".
В частности, подчеркивается, что иранский президент попросил своего собеседника в связке с другими странами Европы заставить Израиль прекратить свои действия в секторе Газа и Ливане.