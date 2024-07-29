Байрамов встретился с представителем МИД Турции

Джейхун Байрамов провел переговоры с представителем МИД Турции. Стороны обсудили союзничество Баку и Анкары и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел встречу с представителем турецкого МИД Мехметом Самсаром, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обсудили союзнические отношения Баку и Анкары, сотрудничество в рамках многосторонних форматов и вопросы региональной и международной безопасности.

На встрече было отмечено, что визиты и консультации важны с точки зрения проведения подробных обсуждений двусторонних и региональных вопросов, которые стоят на повестке дня.

Байрамов и Самсар также подчеркнули, что важно интенсифицировать сотрудничество в рамках различных форматов и организаций.

Министр подробно рассказал о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он сказал, что сейчас остаются вопросы, препятствующие мирному процессу, в том числе претензии против территориальной целостности Азербайджана в конституции Армении, попытки третьих стран угрожать региональной стабильность.

Стороны заявили, что подобные угрозы препятствуют миру и стабильности на Кавказе, взаимному сотрудничеству, развитию транспортных связей. Оба отметили важность устранения угроз.

Кроме того, Байрамов и Самсар обменялись мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.