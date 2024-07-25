Шарль Мишель потребовал мира у Еревана и Баку

Глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал у Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров, возобновив усилия по установлению долгосрочного мира между двумя странами.

Два высокопоставленных дипломата заявили, что глава Европейского совета Шарль Мишель провел на полях четвертого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана, говорится в публикации авторитетного американского издания Politico.

Глава Евросовета также отправил сторонам официальное письмо, в котором призывал Ереван и Баку вернуться за стол переговоров и "завершить мирное соглашение", однако каких-либо действий по переговорному процессу так и не последовало – налицо очевидный дипломатический тупик в переговорном процессе.

"В конце концов, обе стороны должны прекратить играть в игры и заключить соглашение, поскольку президент (Совета ЕС) Мишель сделал все, что в силах ЕС, чтобы достичь мирного соглашения"

- высокопоставленный дипломат на условиях анонимности

Напомним, армянский премьер Никол Пашинян отказался от встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на полях саммита ЕПС, проходившего в Великобритании – с таким предложением выступил Лондон, однако армянский лидер предпочел отступить от мирной повестки.

В то же время напряженность между Ереваном и Баку опять накаляется – после армянских провокаций вдоль общей границы с применением тяжелого вооружения и попытки проведения разведки с применением БПЛА Минобороны Азербайджана выпустило заявление, в котором предупредило и Армению, и ее покровителей о том, что им следует прекратить попытки внести нестабильность на Южный Кавказ.

Азербайджан также раскритиковал военную поддержку, которую страны ЕС, такие как Франция, оказывают Армении, пытаясь создать баланс сил между двумя "историческими соперниками" на Южном Кавказе, говорится в публикации Politico.