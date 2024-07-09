Пашинян отказался от переговоров с Алиевым в Лондоне

Никол Пашинян отказался от встречи с Ильхамом Алиевым в Великобритании. Президент Азербайджана прибыл в Лондон на саммит "Европейское политическое партнерство".
Армянский премьер Никол Пашинян отказался от встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Великобритании.
Как сообщил помощник руководителя АР Хикмет Гаджиев, провести переговоры предложил Лондон, но армянская сторона отказалась.
Гаджиев подчеркнул, что отказ Пашиняна от встречи с Алиевым – отступление от мирной повестки.
Стоит добавить, что Ильхам Алиев прибыл в Великобританию для участия в IV саммите "Европейское политическое сообщество".