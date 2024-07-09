Вестник Кавказа

Пашинян отказался от переговоров с Алиевым в Лондоне

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян отказался от встречи с Ильхамом Алиевым в Великобритании. Президент Азербайджана прибыл в Лондон на саммит "Европейское политическое партнерство".

Армянский премьер Никол Пашинян отказался от встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Великобритании.

Как сообщил помощник руководителя АР Хикмет Гаджиев, провести переговоры предложил Лондон, но армянская сторона отказалась.

Гаджиев подчеркнул, что отказ Пашиняна от встречи с Алиевым – отступление от мирной повестки.

Стоит добавить, что Ильхам Алиев прибыл в Великобританию для участия в IV саммите "Европейское политическое сообщество".

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