Минобороны Азербайджана предупредило Армению

Минобороны Азербайджана после последних шагов Армении, в том числе попытки разведки с помощью БПЛА, запустило заявление. Оборонное ведомство Азербайджана предупреждает как Армению, так и ее покровителей о том, что им стоит прекратить попытки внести нестабильность на Южный Кавказ.

Азербайджанское министерство обороны опубликовано сегодня заявление в связи с попыткой разведки дроном, запущенным армянской стороной в Товузском районе и других недавних провокациях, в том числе с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении, со стороны ВС Армении.

В ведомстве отметили, что подобного рода шаги с армянской стороны происходят не в первый раз, они носят постоянный характер.

«Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро, вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана»

– минобороны АР

В заявлении отмечается, что Армения и ее покровители предупреждаются еще раз: им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе.

«Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджанской Республики»

– минобороны АР

В оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что ответственность за обострение ситуации в регионе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении и ее покровителях.