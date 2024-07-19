Вестник Кавказа

Армянский дрон обезвредили над Азербайджаном

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская армия обезвредила дрон ВС Армении. Квадрокоптер пытался осуществить разведывательные полеты. Он был перехвачен и выведен из строя.

Квадрокоптер, принадлежащий армянским вооруженным силам, обезвредили азербайджанские военные, пишет пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Провокация произошла сегодня в 10:55 по местному времени. Квадрокоптер пытался осуществить разведывательные полеты над позициями армии Азербайджана в Товузском районе.

Азербайджанские военные обнаружили беспилотник и при помощи специальных технических средств перехватили, а затем - вывели его с территории.

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