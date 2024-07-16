Решение ЕС о военной помощи для Армении крайне опасно – Баку

В Азербайджане прокомментировали решение Брюсселя предоставить Еревану 10 млн евро в качестве военной помощи. В Баку убеждены в ошибочности этого шага Евросоюза.

Военная помощь Армении от Евросоюза на сумму 10 млн евро станет причиной эскалации напряженности в регионе, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что ранее Франция предприняла шаги для оснащения армянской стороны такой военной техникой, как бронеавтомобили "Бастион" и САУ "Цезарь". На этом фоне, подчеркнул дипломат, решение ЕС о военной помощи Еревану нельзя назвать ничем иным, как крайне ошибочным и опасным шагом, который лишь усилит напряженность в регионе.

Гаджизаде подчеркнул, что такой поступок очевидно имеет предвзятый характер: он представляет собой часть политики по формированию разделительных линий в регионе.

"Военная помощь для Армении и призывы к ее дальнейшему наращиванию будут способствовать усилению военного потенциала и деструктивной деятельности этой страны, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджанской Республики под оккупацией и в настоящее время не хочет отказываться от претензий на нашу территориальную целостность"

– представитель МИД Азербайджана

Дипломат заявил о решительных возражениях со стороны Азербайджана в связи с этим решением ЕС. По его словам, Брюссель должен сделать свой поступок прозрачным и раскрыть сведения о помощи, которую получает Армения.

В то же время, отметил он, Евросоюз не должен совершать шаги, усиливающие милитаризацию в регионе: Брюсселю стоит осознать, что мир и сотрудничество не имеют альтернативы.

"В противном случае ответственность за любую возможную дестабилизирующую провокацию Армении ляжет и на Европейский союз"

– Гаджизаде

Напомним, ранее Совет ЕС принял решение о выделении Армении военной помощи на 10 млн евро. Финансирование будет осуществлено в рамках Европейского фонда мира.