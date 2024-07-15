Вестник Кавказа

Армения получит от ЕС палаток на 10 млн евро

Армения получит от ЕС палаток на 10 млн евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз передаст Армении палатки в рамках военной помощи. На эти цели Еврофонд мира выделит 10 млн евро. Европа прокладывает путь к новым миссиям ЕС с участием Армении.

Евросоюз окажет Армении помощь на €10 млн, кавказская республика получил от Европы палатки для военных.

"Сегодня Совет ЕС утвердил меры поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира объемом €10 млн. Конкретно данная мера включает предоставление полноценного палаточного лагеря для подразделения батальонного уровня"

– заявление Совета ЕС

Решение об этом принято главами МИД государств ЕС. По оценкам главы евродипломатии Жозепа Борреля, данная мера помощи Еревану - "важный шаг в военно-техническом сотрудничестве между ЕС и Арменией". По его мнению, европейская помощь поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Еревана и Брюсселя и выразил надежду на участие Армении в "миссиях ЕС".

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