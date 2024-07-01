Глава МИД Армении призвал перестать враждовать с Азербайджаном

Армении нужно перестать враждовать с Азербайджаном, заявил глава армянского МИД. Он также подчеркнул, что важно продолжать делимитацию границ двух стран.

Армения должна воспользоваться историческим моментом и перестать враждовать с Азербайджаном. Такое заявление 29 июля сделал глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Выступая на пресс-конференции с главой МИД Кипра, он также отметил, что настало время подготовить Южный Кавказ к лучшему будущему.

"Думаю, мы должны использовать нынешний исторический момент для закрытия страницы вражды и подготовки всего региона, находящегося на важном перекрестке, к лучшему будущему для экономического развития и процветания"

– глава внешнеполитического ведомства

Кроме того, он подчеркнул, что важно продолжать проводить делимитацию на основе границ нынешнего года.