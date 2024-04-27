Азербайджан и Армения сделали еще один шаг к согласованию границ

Азербайджан и Армения обменялись проектами Положения о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации границы. В скором времени стороны могут завершить процесс согласования, поделились в Баку.

Баку и Ереван продолжают обсуждения вопросов делимитации госграниц, состоялся обмен проектами Положения о совместной деятельности по делимитации, рассказали в пресс-службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

"Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"

– пресс-служба

Согласно сообщению, сегодня комиссии АР и РА в рабочем порядке обменялись проектами Положения, также состоялись обсуждения ряда вопросов.

"Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования"

– Мустафаев

Ранее стороны определили первый участок границы - 12,7 км. В результате Азербайджан смог вернуть четыре населенных пункта в Газахе. На установленном участке ситуацию контролируют сотрудники погранслужб Азербайджан и Армении.

После того как Положение будет утверждено сторонами, Баку и Ереван установят очередность остальных участков границы, которые предстоит делимитировать.