Эрдоган подтвердил свой приезда на саммит БРИКС

Президент Турции приедет на саммит БРИКС в Казани, который стартует 22 октября – Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой приезд, рассказал Сергей Рябков.

Турецкий лидер прибудет на саммит стран БРИКС, который пройдет скоро в Казани, рассказал замглавы МИД России и шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его намерение участвовать в саммите БРИКС в Казани остается в силе.

Российский дипломат добавил, что президент Турции станет участником сессии 16-го саммита организации в формате "аутрич"/"БРИКС +".

Напомним, что в Казани ждут также президента Ирана. На этой неделе Масуд Пезешкиан принял в Тегеране российского премьера Михаила Мишустина.

Иран имеет статус полноценного члена БРИКС с первого января текущего года. Что касается Турции, то Анкара подала полноценную заявку на присоединение к БРИКС, она в данный момент рассматривается.

Изначально (с 2006 по 2011 год) в БРИК (так тогда называлось объединение) входили, помимо России, Бразилия, Индия и Китай. Затем к ним примкнула ЮАР. Следующее пополнение произошло в этом году. В объединение вошли 4 восточные страны (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет), а также еще одна представительница Африки – Эфиопия.