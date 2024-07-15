Иран остановил полеты в Европу после нового пакета санкций

Iran Air больше не будет отправлять самолеты в страны ЕС после введения санкций в отношении компании. Ранее это был единственный иранский перевозчик с рейсами в европейском направлении.

Единственная иранская авиакомпания Iran Air, совершавшая прямые рейсы в Европу, остановила полеты в этом направлении. Причиной послужили недавно введенные антииранские санкции, рассказал глава Иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асади Самани.

«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу»

- Максуд Асади Самани

Напомним, что ЕС ввели антииранские санкции за передачу баллистических ракет России, у которой нет доказательств. Они затронут все учреждения и компании в стране, что якобы имели отношение к оружию.