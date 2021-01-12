Лейла Алиева обсудила сотрудничество Фонда Гейдара Алиева и ИСЕСКО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева накануне посетила штаб-квартиру Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), где встретилась с гендиректором организации Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в столице Марокко городе Рабат накануне встретилась с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом, обсудив с ним деятельность Фонда, совместные проекты и сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО.

Основной темой беседы Лейлы Алиевой и Салима бен Мухаммада аль-Малика стали вопросы сотрудничества между Фондом и ИСЕСКО в рамках конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре, также собеседники обсудили представительство организации на COP29, передает Trend.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева рассказала гендиректору ИСЕСКО об экологических проектах, реализуемых Общественным объединением IDEA, учредителем которого является Лейла Алиева, и обсудила с ним дальнейшее сотрудничество в сфере охраны окружающей среды.

Также исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту образования и социальной поддержки девушек-вынужденных переселенцев и домов-интернатов в Буркина-Фасо, которое позволит обеспечить студенток необходимыми ресурсами и решить проблему их доступа к качественному образованию, обучению жизненно необходимым навыкам и поощрению личностного развития и устойчивости. Проект продлится до октября 2025 года.

Азербайджанская делегация посетила Музей Пророка и исламской цивилизации, созданный в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате, а вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева оставила запись в памятной книге музея.

Напомним, Азербайджан является членом Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) с 1991 года, в 2006 году первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой руководство организации присвоило звание посла доброй воли ИСЕСКО.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, давно и тесно сотрудничает с ИСЕСКО, так как работы и проекты Фонда Гейдара Алиева совпадают с основными направлениями деятельности организации, что позволяет двум структурам активно расширять сотрудничество во многих областях.

Меморандум о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО в области культуры, науки и образования, развития новых технологий, подписанный в мае этого года в Шуше, которая была выбрана культурной столицей исламского мира на 2024 год, предусматривает обмен опытом между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО в сфере культуры, науки и образования, развития новых технологий, а также реализацию совместных проектов – это очередной шаг по расширению связей организаций.