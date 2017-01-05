Вестник Кавказа

Спасен мужчина, 67 дней дрейфовавший в Охотском море

Спасен мужчина, 67 дней дрейфовавший в Охотском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два месяца назад в Охотском море пропала лодка с тремя людьми. Накануне спасатели обнаружили судно - в живых остался только один человек, мужчина похудел на 50 кг.

В Охотском море обнаружено судно, на борту которого найдены двое погибших и один выживший - все они члены одной семьи, 9 августа отправившиеся в море и пропавшие без вести.

В море катамаран "Байкал" вышел 9 августа. Двое мужчин и подросток: 46-летний Михаил Пичугин, его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник планировали добраться от мыса Перовского на побережье Хабаровского края до Сахалина. Семья хотела посмотреть на китов, в конце августа мальчик должен был отметить 16-летие. Ожидалось, что путешествие займет три дня. С собой у них было небольшой запас еды, 20 л воды, теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры. В назначенный срок судно не пришло на Сахалин, связь с Пичугиными была потеряна.

В середине августа началась спасательная операция, она длилась более месяца, но результатов не принесла.

Спустя 67 дней рыбаки на судне "Ангел" обнаружили в море пропавшую лодку - она находилась в 23 км от берегов Камчатки. В лодке был найден один выживший - Михаил, его брат и племянник погибли, он сохранил тела.

"14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь"

– пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры

Мужчина находится в шоке, он сообщил, что на судне заглох мотор, после чего оно стало неуправляемым. Первыми словами выжившего было то, что у него почти не осталось сил.

Сейчас мужчина госпитализирован, он находится в Магадане.

За время дрейфования в море мужчина потерял половину массы тела - он похудел до 50 кг. По оценкам медиков, вероятно, наличие лишнего веса спасло мужчину от смерти - в результате расщепления жиров организм получал воду.

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