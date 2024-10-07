Вестник Кавказа

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году цены на авиабилеты в России выросли на 40%, в 2024 году - почти на 30%. При этом в перспективе летать россияне станут меньше - дело в ценах, а в дефиците самолетов.

В России активно растет авиапассажиропоток, несмотря на значительное удорожание авиабилетов, но скоро ситуация может измениться.

В 2023 году авиабилеты прибавили в цене 40%, следует из данных Росстата. В этом году цены выросли на 20-30%. Несмотря на это, россияне активно летают, но уже в следующем году рост пассажиропотока может остановиться из-за того, что отечественным перевозчикам недостает флота, считает глава аналитического центра ГосНИИ Гражданской Авиации Федор Борисов.

Согласно прогнозу, пассажиров на авиарейсах станет на 15% меньше - с 112 млн пассажиропоток упадет до 95 млн человек, при более позитивном сценарии - спад составит около 3%, передает АТОР.

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