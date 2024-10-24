FlyArystan нарастит число авиарейсов между Астаной и Ташкентом

Самолетов казахстанского лоукостера FlyArystan, которые будут совершать полеты между столицами Казахстана и Узбекистана, уже до конца текущего 2024 года станет больше – авиакомпания добавит еще два авиарейса.

Казахстанская авиакомпания-лоукостер FlyArystan до конца 2024 года увеличит число авиарейсов между столицами Узбекистана и Казахстана: такое решение было принято авиавластями страны из-за растущего спроса на авиаперелеты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

К имеющимся ныне авиарейсам на маршруте, которые воздушные суда компании выполняют по вторникам и субботам, с 21 ноября добавится авиарейс из Астаны в Ташкент, который будет выполняться по четвергам, обратно самолет будет вылетать на следующий лень, по пятницам, передает Podrobno.uz.

Билеты уже появились в продаже – сейчас их можно приобрести по 26 декабря 2024 года. Багаж, который можно взять с собой, ограничен 5 кг ручной клади ограниченных габаритов. За перевес, питание а также за определенное место в салоне авиалайнера придется заплатить заранее.