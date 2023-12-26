Грузия и Казахстан нарастят взаимные рейсы

Грузия и Казахстан заключили меморандум о воздушном сообщении. Это позволит грузинским перевозчикам расширить маршрутную сеть городами Казахстана.

Самолетов между Грузией и Казахстаном станет больше, стороны подписали меморандуме о воздушном сообщении.

Согласно соглашению, заключенному авиавластями двух стран, международных рейсов станет больше, а маршрутная сеть вырастет. Лайнеры грузинских компаний смогут дополнительно совершать вылеты в 12 городов Казахстана, в том числе в Шымкент, Актобе, Семей, Караганду, Костанай, Тараз.

Прямое авиасообщение между двумя странами уже существует, перевозку пассажиров осуществляют на регулярной основе компании Air Astana, FlyArystan и SCAT.