Казахстан включен в престижный рейтинг стран для путешествий в 2025 году

Эксперты популярного туристического издания Lonely Planet (Одинокая планета) включили Казахстан в престижный рейтинг Best in Travel 2025 как страну, посетить которую рекомендуется путешественникам в будущем году.

Казахстан вошел в престижный рейтинг Best in Travel 2025 от издательства Lonely Planet, который включает перечень самых привлекательных направлений для поездок в предстоящем 2025 году.

Казахстан заслуженно занял это место благодаря своей уникальной природе, богатому культурному наследию и значимой истории, передает "АиФ Казахстан".

"Казахстан - это захватывающее место для путешественников, ищущих нетронутых приключений, наполненных природной красотой, историей и культурой. Путешественникам понравятся многочисленные тропы Сайрам-Угамского национального парка, не переполненные туристами. Посетите Шымкент, известный своими одними из лучших блюд в стране, или посетите Алматы, старую столицу Казахстана, где можно попробовать советскую кухню"

- Lonely Planet

Рейтинг составлен по результатам всестороннего анализа туристических направлений по отзывам самих путешественников, впечатлениям экспертов - сотрудников компании, а также специалистов в туристической отрасли.

Он включает в себя тщательно подобранные маршруты, которые позволят туристам узнать для себя много нового и совершить, путешествуя, зачастую удивительные открытия.