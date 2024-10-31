Вестник Кавказа

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего
© Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Казахстанский завод, построенный российскими инвесторами в середине двухтысячных, вскоре начнет выпускать экологически чистое авиатопливо SAF на основе биоэтанола.

Стали известны подробности проекта по производству экологически чистого авиатоплива, соглашение о котором подписали "КазМунайГаз-Аэро" (дочерняя компания "КазМунайГаза") и BioOperations.

Выпускать новое авиатопливо SAF будет казахстанский завод BioOperations, расположенный в городе Тайынша Северо-Казахстанской области: это биотопливо, полученное из растительного сырья. Оно представляет собой высококачественный, возобновляемый и экологически чистый источник топлива, передает Sputnik Казахстан.

Предприятие для его производства было выбрано неслучайно: он относительно новое, построенное в 2006 году, и сейчас является флагманом по глубокой переработке зерна в регионе. У него есть своя доступная сырьевая база, а расположение вдоль основных автомобильных и железных дорог гарантирует удобную логистику.

Биоэтанол, который производит BioOperations, экспортируется в страны ЕС и Великобританию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

FlyArystan нарастит число авиарейсов между Астаной и Ташкентом

FlyArystan нарастит число авиарейсов между Астаной и Ташкентом

Рейс в Дубай из России задержан на 28 часов

Рейс в Дубай из России задержан на 28 часов

Россия и Оман возобновили прямые авиарейсы

Россия и Оман возобновили прямые авиарейсы

Новые авиакомпании запретили создавать в Киргизии

Новые авиакомпании запретили создавать в Киргизии

Экипаж Lufthansa посадил самолет в Ташкенте из-за болезни пассажира

Экипаж Lufthansa посадил самолет в Ташкенте из-за болезни пассажира

Самолет &quot;Азимута&quot; из Дубая прилетел в Минводы

Самолет "Азимута" из Дубая прилетел в Минводы

Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

&quot;Азимут&quot; почти на сутки задерживает рейс из Дубая в Минводы

"Азимут" почти на сутки задерживает рейс из Дубая в Минводы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы