В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

Казахстанский завод, построенный российскими инвесторами в середине двухтысячных, вскоре начнет выпускать экологически чистое авиатопливо SAF на основе биоэтанола.

Стали известны подробности проекта по производству экологически чистого авиатоплива, соглашение о котором подписали "КазМунайГаз-Аэро" (дочерняя компания "КазМунайГаза") и BioOperations.

Выпускать новое авиатопливо SAF будет казахстанский завод BioOperations, расположенный в городе Тайынша Северо-Казахстанской области: это биотопливо, полученное из растительного сырья. Оно представляет собой высококачественный, возобновляемый и экологически чистый источник топлива, передает Sputnik Казахстан.

Предприятие для его производства было выбрано неслучайно: он относительно новое, построенное в 2006 году, и сейчас является флагманом по глубокой переработке зерна в регионе. У него есть своя доступная сырьевая база, а расположение вдоль основных автомобильных и железных дорог гарантирует удобную логистику.

Биоэтанол, который производит BioOperations, экспортируется в страны ЕС и Великобританию.