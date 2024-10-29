Вестник Кавказа

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Казахстан планирует выпускать новый вид авиатоплива, который будет отвечать экологическим требованиям Европейского союза. В стране налаживают производственную базу для этого.

Казахстан с 2028 года станет производить авиатопливо, соответствующее высоким экологическим стандартам. 

Сообщается, что в стране начали готовить производственную базу для выпуска нового авиатоплива. 

В авиационной отрасли Казахстана мотивировали это решение изменившимися требованиями Европейского союза. Для полетов в Европу в ближайшие несколько лет необходимо будет заправлять самолеты экологичным топливом.  

Отмечается, что Международный аэропорт Алматы уже готов к переходу на новый вид топлива, передает «24KZ».

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