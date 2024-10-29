В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

Казахстан планирует выпускать новый вид авиатоплива, который будет отвечать экологическим требованиям Европейского союза. В стране налаживают производственную базу для этого.
Казахстан с 2028 года станет производить авиатопливо, соответствующее высоким экологическим стандартам.
Сообщается, что в стране начали готовить производственную базу для выпуска нового авиатоплива.
В авиационной отрасли Казахстана мотивировали это решение изменившимися требованиями Европейского союза. Для полетов в Европу в ближайшие несколько лет необходимо будет заправлять самолеты экологичным топливом.
Отмечается, что Международный аэропорт Алматы уже готов к переходу на новый вид топлива, передает «24KZ».