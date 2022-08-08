Вестник Кавказа

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямой рейс между Сургутом и столицей Чечни станет еженедельным с 26 ноября. Его будут выполнять самолеты авиакомпании Utair. Время полета - немного больше четырех часов.

Российская авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Сургута в Грозный каждую неделю. Они намечены на вторник, передали в пресс-службе авиаперевозчика.

Сейчас авиакомпания летает по этому маршруту раз в две недели по субботам.

«С 26 ноября Utair запустит дополнительный еженедельный рейс из Сургута в Грозный по вторникам. Вылет из Сургута - в 09:05 (07:05 мск), из Грозного - в 12:35 мск»

- пресс-служба Utair

Продолжительность полета – 4 часа 15 минут. Расстояние между городами по прямой - 2,7 тыс км.

Напомним, что ранее Utair сделала рейсы между Тюменью и Минводами круглогодичными. Самолеты будут летать и осенью, и зимой.

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