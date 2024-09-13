Вестник Кавказа

Авиакомпания «Ютэйр» сделала рейсы из Минвод в Тюмень круглогодичными

Авиакомпания «Ютэйр» сделала рейсы из Минвод в Тюмень круглогодичными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У жителей Минеральных вод появятся дополнительные возможности для полетов в Тюмень осенью и зимой. Время в пути составит чуть менее четырех часов.

Авиакомпания Utair («Ютэйр») сделала рейсы из Минеральных Вод в Тюмень круглогодичными. Полеты теперь будут осуществляться в том числе осенью и зимой, сообщает сайт перевозчика. 

Жители Ставрополья со 2 ноября смогут отправиться в Тюмень по субботам каждую неделю. Самолеты из Минвод будут отправляться в восемь вечера, из Тюмени – в пять вечера по местному времени. 

Продолжительность полета составит чуть менее 4 часов ( 3 часа 45 минут), минимальная цена билета составит около 4 тыс рублей. 

Отметим, что вылететь в Тюмень из ставропольского города можно также самолетами компаний «Азимут» и «Ямал».

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