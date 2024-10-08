Крупная свалка на Ставрополье закрыта из-за возгораний мусора

Надзорное ведомство временно наложило ограничение на работу мусорного полигона в Предгорном округе Ставрополья. Причина – постоянные возгорания из-за нарушений безопасности.
Работа мусорного полигона в Предгорном округе Ставрополья остановлена на 90 суток из-за жестких нарушений, рассказали в надзорном ведомстве.
«Установлено, что вопреки требованиям закона организацией, эксплуатирующей полигон ТКО в Предгорном округе, не проводятся мероприятия по обеспечению безопасности при размещении отходов, что приводит к их возгоранию»
- надзорное ведомство
В сообщении отметили, что организация, владеющая свалкой, привлечена к административной ответственности за свои действия.