Вестник Кавказа

Крупная свалка на Ставрополье закрыта из-за возгораний мусора

Крупная свалка на Ставрополье закрыта из-за возгораний мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Надзорное ведомство временно наложило ограничение на работу мусорного полигона в Предгорном округе Ставрополья. Причина – постоянные возгорания из-за нарушений безопасности.

Работа мусорного полигона в Предгорном округе Ставрополья остановлена на 90 суток из-за жестких нарушений, рассказали в надзорном ведомстве.

«Установлено, что вопреки требованиям закона организацией, эксплуатирующей полигон ТКО в Предгорном округе, не проводятся мероприятия по обеспечению безопасности при размещении отходов, что приводит к их возгоранию»

- надзорное ведомство

В сообщении отметили, что организация, владеющая свалкой, привлечена к административной ответственности за свои действия.

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