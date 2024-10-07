Более дюжины природных пожаров произошло за выходные на Ставрополье

В субботу и воскресенье на Ставрополье произошло 13 природных возгораний. Площадь самого крупного составляла 1 тыс кв метров.

В Ставропольском крае за последние два дня произошло 13 природных пожаров. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональным управлением МЧС.

"Потушено 13 пожаров на открытой территории, а также 3 – в зданиях, и один – на транспорте. Всего в крае произошло 17 возгораний"

– пресс-служба управления

Самые крупные пожары произошло в поселке Приозерный в Шпаковском округе и в поселке Рогатая Балка в Петровском округе. В первом случае горела сухая растительность на площади 1 тыс кв метров, а во втором – камыш на площади 800 кв метров.

В МЧС также отметили, что пожароопасность в северо-западной части края сохранится до конца суток 15 октября.



