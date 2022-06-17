Мужчина на параплане рухнул на Ставрополье

На Ставрополье в среду упал парапланерист. Мужчина пострадал, но находится в сознании. На место происшествия выехали экстренные службы.

Мужчина пострадал в результате падения параплана в Предгорном округе Ставропольского края. Об этом сказано в сообщении, размещенном 9 октября в Telegram-канале главы округа.

"Только что на пульт 112 пришло сообщение о том, что на горе Юца на посадке на параплане упал парапланерист"

– Николай Бондаренко

В настоящее время парапланерист находится в сознании. Согласно предварительной информации, у него поврежден позвоночник.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны. На место ЧП выехали все экстренные службы.