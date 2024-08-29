Мужчина совершил жесткую посадку на параплане в Кабардино-Балкарии

Парапланерист получил травмы во время жесткой посадки в Чегемском ущелье. Пострадавшего спустили с высокогорья, его жизни ничего не угрожает.

В Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки травмировался парапланерист. Об этом сказано в сообщении, размещенном 4 сентября в Telegram-канале МЧС республики.

Случай произошел сегодня в Чегемском ущелье.

"В 11:30 04.09.2024 года поступила информация о том, что в верховьях Чегемского ущелья на высоте 1500 м. мужчина из Свердловской области совершил жесткую посадку"

– пресс-служба ведомства

На помощь парапланеристу выдвинулись спасатели МЧС. Они эвакуировали 48-летнего мужчину с высокогорья и передали врачам.