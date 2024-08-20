Туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

В КЧР туристка упала с высоты в 12 м при попытке сделать фото. Она госпитализирована с травмами.

В Кабардино-Балкарии произошел несчастный случай, когда туристка упала с высоты в 12 метров при попытке сделать фотографию.

«Сотрудники Домбайского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева и республиканской аварийно-спасательной службы оказали помощь женщине, которая при попытке сфотографироваться оступилась и упала с третьего каскада водопада Чучхур. В результате падения примерно с 12-метровой высоты 36-летняя туристка получила травму головы, ноги, а также множественные гематомы»

– ГУ МЧС по региону

Сотрудники службы спасения оперативно прибыли на место происшествия и осуществили спасательную операцию. Туристку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Подобные случаи служат напоминанием о необходимости соблюдать меры безопасности и быть внимательными к окружающей обстановке во время посещения туристических мест.