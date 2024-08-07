Турниром по рыбалке и ухой отметят в Ингушетии День туризма

Всемирный день туризма отпразднуют грандиозным рыболовным праздником в Ингушетии. Из выловленной рыбы на месте сварят уху. Победителям состязаний вручат призы.

Масштабные соревнования по рыбной ловле с развлекательной программой пройдут в Ингушетии во Всемирный день туризма, сообщил и.о. главы республиканского комитета по туризму Магомед Цуроев.

По его словам, мероприятие проведут в сентябре, в нем смогут принять участие не только профессионалы, но и любители рыбалки. Всего на праздник соберутся около тысячи человек.

Пока организаторы решают предварительные вопросы, определяются с местом проведения фестиваля, пока рассматриваются такие варианты, как пруды Назрани и Сунжи, пишет ТАСС.

Чиновник добавил, что готовится и развлекательная программа.

"Из пойманной рыбы участникам будет необходимо сварить уху, вкус которой оценит специальное жюри для выбора победителей, им будут вручены призы"

– Цуроев

И.о. главы комитета добавил, что праздник планируется сделать ежегодным.

Напомним, Всемирный день туризма приходится на 27 сентября, он празднуется каждый год.