Турниром по рыбалке и ухой отметят в Ингушетии День туризма

Масштабные соревнования по рыбной ловле с развлекательной программой пройдут в Ингушетии во Всемирный день туризма, сообщил и.о. главы республиканского комитета по туризму Магомед Цуроев.
По его словам, мероприятие проведут в сентябре, в нем смогут принять участие не только профессионалы, но и любители рыбалки. Всего на праздник соберутся около тысячи человек.
Пока организаторы решают предварительные вопросы, определяются с местом проведения фестиваля, пока рассматриваются такие варианты, как пруды Назрани и Сунжи, пишет ТАСС.
Чиновник добавил, что готовится и развлекательная программа.
"Из пойманной рыбы участникам будет необходимо сварить уху, вкус которой оценит специальное жюри для выбора победителей, им будут вручены призы"
– Цуроев
И.о. главы комитета добавил, что праздник планируется сделать ежегодным.
Напомним, Всемирный день туризма приходится на 27 сентября, он празднуется каждый год.