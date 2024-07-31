Мешок с боеприпасами поймал мальчик на рыбалке в Ингушетии

Подросток нашел на рыбалке в Карабулаке мешок с боеприпасами. Найденную находку передали сотрудникам правоохранительных органов.

В Ингушетии 12-летний мальчик нашел в пруду сотни боеприпасов. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Подросток отправился на рыбалку в Карабулаке. В какой-то момент он зацепил удочкой мешок и вытащил его берег.

"Житель села Плиево 2012 года рождения сообщил полиции о том, что в городском пруду в Карабулаке во время рыбалки, зацепив удочкой, он вытащил мешок с боеприпасами"

– представитель правоохранительных органов

Он рассказал, что в мешке лежало примерно 500 патронов калибра 7,62 мм и обрез, предположительно, двуствольного ружья 16 калибра. Находка была направлена на экспертизу.

В настоящее время устанавливается личность владельца боеприпасов, передает "Интерфакс".