Вестник Кавказа

Мешок с боеприпасами поймал мальчик на рыбалке в Ингушетии

Мешок с боеприпасами поймал мальчик на рыбалке в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подросток нашел на рыбалке в Карабулаке мешок с боеприпасами. Найденную находку передали сотрудникам правоохранительных органов.

В Ингушетии 12-летний мальчик нашел в пруду сотни боеприпасов. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Подросток отправился на рыбалку в Карабулаке. В какой-то момент он зацепил удочкой мешок и вытащил его берег.

"Житель села Плиево 2012 года рождения сообщил полиции о том, что в городском пруду в Карабулаке во время рыбалки, зацепив удочкой, он вытащил мешок с боеприпасами"

– представитель правоохранительных органов

Он рассказал, что в мешке лежало примерно 500 патронов калибра 7,62 мм и обрез, предположительно, двуствольного ружья 16 калибра. Находка была направлена на экспертизу.

В настоящее время устанавливается личность владельца боеприпасов, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1345 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жительнице Ингушетии вынесли приговор за продажу ребенка

Жительнице Ингушетии вынесли приговор за продажу ребенка

Сильный ветер оставил без электричества часть Карабулака

Сильный ветер оставил без электричества часть Карабулака

Правоохранители нашли тайник ликвидированных в Ингушетии боевиков

Правоохранители нашли тайник ликвидированных в Ингушетии боевиков

КТО в Ингушетии: поврежденный дом отремонтируют за месяц в Карабулаке

КТО в Ингушетии: поврежденный дом отремонтируют за месяц в Карабулаке

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы