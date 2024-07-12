Чиновники похитили миллионы и оставили без мебели поликлинику в КЧР

Случай крупного мошенничества, совершенного 6 лет назад, расследуется в Карачаево-Черкесии. Предварительно трое подозреваемых украли почти 21 млн рублей при ремонте поликлиники.

Хищение особо крупной суммы при выполнении госконтракта, произошедшее несколько лет назад, обнаружили в КЧР, рассказали в республиканском УФСБ.

По данным ведомства, мошенники действовали под прикрытием госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Подозреваемыми по делу проходят двое мужчин, работавших на региональном предприятии капстроительства, и еще один человек, ранее руководивший частной компанией. Первые двое задержаны, третьего разыскивают.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2018 году указанные лица похитили бюджетные денежные средства, предназначенные на приобретение медицинской мебели и радиоэлектронной продукции для оснащения новой поликлиники города Черкесска"

– управление

Преступление было совершено по следующей схеме. Фигуранты дела знали, что никакого оборудования поставщик не привез, оформляли и заверяли накладные о том, что мебель и устройства были получены. Всего они похитили почти 21 млн рублей, что было оценено как особо крупный размер.