Подрядчика подозревают в хищении денег при строительстве школы на Ставрополье

На Ставрополье расследуют уголовное дело о хищении денег при строительстве школы, расположенной в столице края. В мошенничестве подозревают подрядчика.

В Ставропольском крае заведено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег во время строительства школы. Об этом информирует в своем Telegram-канале региональная прокуратура.

Соглашение на строительство образовательного учреждения в Ставрополе, рассчитанного почти на 1 тыс мест, ранее оформили комитет градостроительства городской администрации и коммерческая организация.

"Завершив строительство, подрядчик предоставил заказчику акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями об их объемах и стоимости"

– прокуратура региона

Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.