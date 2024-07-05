Вестник Кавказа

Подрядчика подозревают в хищении денег при строительстве школы на Ставрополье

Подрядчика подозревают в хищении денег при строительстве школы на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье расследуют уголовное дело о хищении денег при строительстве школы, расположенной в столице края. В мошенничестве подозревают подрядчика.

В Ставропольском крае заведено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег во время строительства школы. Об этом информирует в своем Telegram-канале региональная прокуратура.

Соглашение на строительство образовательного учреждения в Ставрополе, рассчитанного почти на 1 тыс мест, ранее оформили комитет градостроительства городской администрации и коммерческая организация.

"Завершив строительство, подрядчик предоставил заказчику акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями об их объемах и стоимости"

– прокуратура региона

Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

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