Уголовное дело о поджоге поля завели в Ставропольском крае

Сотрудники полиции ищут злоумышленников, устроивших пожар в поле с пшеницей на Ставрополье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту поджога поля с пшеницей. Об этом сказано в Telegram-канале официального представителя МВД России.

Пожар в поле в Андроповском округе произошел несколько дней назад.

"По предварительным данным, злоумышленники использовали конструкции с лупами, чтобы поджечь посевы"

– Ирина Волк

Она подчеркнула, что сумма ущерба, причиненного агрокомплексу, превышает 1,3 млн рублей.

По словам представителя ведомства, полиция уже приступила к поиску неизвестных, устроивших пожар.

Дело расследуется по статье об умышленном уничтожении или порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).