Уголовное дело о поджоге поля завели в Ставропольском крае

Сотрудники полиции ищут злоумышленников, устроивших пожар в поле с пшеницей на Ставрополье. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту поджога поля с пшеницей. Об этом сказано в Telegram-канале официального представителя МВД России.
Пожар в поле в Андроповском округе произошел несколько дней назад.
"По предварительным данным, злоумышленники использовали конструкции с лупами, чтобы поджечь посевы"
– Ирина Волк
Она подчеркнула, что сумма ущерба, причиненного агрокомплексу, превышает 1,3 млн рублей.
По словам представителя ведомства, полиция уже приступила к поиску неизвестных, устроивших пожар.
Дело расследуется по статье об умышленном уничтожении или порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).