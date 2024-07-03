Вестник Кавказа

Уголовное дело о поджоге поля завели в Ставропольском крае

Уголовное дело о поджоге поля завели в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники полиции ищут злоумышленников, устроивших пожар в поле с пшеницей на Ставрополье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту поджога поля с пшеницей. Об этом сказано в Telegram-канале официального представителя МВД России.

Пожар в поле в Андроповском округе произошел несколько дней назад.

"По предварительным данным, злоумышленники использовали конструкции с лупами, чтобы поджечь посевы"

– Ирина Волк

Она подчеркнула, что сумма ущерба, причиненного агрокомплексу, превышает 1,3 млн рублей.

По словам представителя ведомства, полиция уже приступила к поиску неизвестных, устроивших пожар.

Дело расследуется по статье об умышленном уничтожении или порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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