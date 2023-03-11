Вестник Кавказа

Власти определились с численностью армии на 2025 год в Грузии

грузинские военнослужащие
© Фото: сайт Минобороны Грузии
Власти Грузии решили сохранить численность армии на уровне прошлого года. В следующем году она составит те же 37 тыс военнослужащих.

В 2025 году численность Сил обороны в Грузии составит 37 тыс военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе парламента.

В прошлом году численность армии составляла те же 37 тыс. Решение сохранить ее на прошлогоднем уровне было принято депутатами парламента на заседании комитета по обороне и безопасности.

Теперь это распоряжение будет представлено на утверждение парламенту Грузии.

При этом уточняется, что это распоряжение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Минобороны.

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