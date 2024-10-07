Вестник Кавказа

Президенту Грузии объявят импичмент сразу после выборов

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили лишится поста президента Грузии на следующий день после первого заседания парламента нового созыва – ей будет объявлен импичмент, пообещал премьер и глава штаба "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Грузия останется без президента почти сразу после парламентских выборов – отстранение Саломе Зурабишвили путем импичмента станет первым делом для новоизбранного парламента, заверил глава правительства и избирательного штаба правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в конце следующего месяца либо в начале декабря состоится первое заседание парламента нового созыва, и буквально на следующий день Зурабишвили потеряет статут президента, будучи подвергнутой импичменту.

Кобахидзе пояснил, что такая отставка, за месяц до истечения срока полномочий президента, будет глубоко символична.

"Важно, чтобы предатель не покинул должность без импичмента, нарушившая Конституцию Грузии президент должна уйти с поста путем импичмента, и это обеспечит грузинский народ, дав соответствующий мандат "Грузинской мечте"

– Кобахидзе

О том, что "Мечта" второй раз запустит импичмент президента, стало известно несколько дней назад. Причину такого решения назвал спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, Зурабишвили отправят в отставку досрочно, так как она снова совершила противоречащий конституции поступок, отправившись в зарубежную поездку, не получив разрешения правительства.

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