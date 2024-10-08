В Крыму рассчитывают на 6,5 млн туристов в 2024 году

Подведение итогов туристического сезона началось в Крыму. Местные власти рассчитывают, что суммарное количество туристов в 2024 году достигнет отметки в 6,5 млн человек.

В Крыму озвучили ожидаемое число туристов, которых за 2024 год примет полуостров. Планируется, что число отдыхающих составит около 6,5 млн человек, рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Сообщается, что с начала года по октябрь регион посетили более 5,2 млн человека. Это превысило показатели прошлого года на 20%. Отмечается, что большая часть туристов прибывает в Крым на автотранспорте, поездами пользуются чуть более 20% любителей отдыха у моря.

Ранее стало известно, что Крым почти сравнялся с Сочи по популярности у туристов на новогодние праздники. К середине осени уже забронировано почти 40% номеров в отелях.

Напомним, что Крым славится не только прекрасными пляжами, но может порадовать и богатейшим архитектурно-историческим наследием. Здесь можно встретить памятники античности, итальянские средневековые сооружения, а также наследие времен Крымского ханства.