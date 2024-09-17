Бойца поп-ММА из Дагестана поймали в Москве

Полиция поймала бойца поп-ММА Наби Набиева. В апреле он и еще несколько парней напали на другого бойца. Ближайшие бои Набиева отменены.

Дагестанский боец поп-ММА Наби Набиев был задержан сотрудниками полиции в одном из московских аэропортов.

Как пишет издание Mash, его поймали в рамках дела об избиении бойца Аркадия Осипяна, на которого Набиев в апреле текущего года напал вместе с несколькими парнями.

Инцидент произошел в Москве на турнире Hardcore Fighting Championship. После этого Осипян попал в реанимацию, а Набиева пожизненно отстранили от участия в боях Hardcore.

Однако дагестанец перебрался в организацию Нype Fighting Championship, снимался в с шоу в Тайланде. Однако по прилету в Москву был задержан.

Известно, что Осипян после выхода из больницы написал заявление. Набиеву предъявили обвинение по статье 2на13. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 7 лет. Кроме того, все его бои отменены.