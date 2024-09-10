Вестник Кавказа

Боец ММА оштрафован за высказывания

Боец ММА оштрафован за высказывания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российского бойца ММА оштрафовали на 20 тыс рублей. В 2023 году он негативно высказался в адрес полицейских. На него завели административное дело.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оштрафован на 20 тыс рублей, вердикт вынесен после заседания в зале Таганского суда Москвы.

Как пишет РИА Новости, Исмаилова судили по статье о возбуждении ненависти. В своем опубликованном в соцсетях видео он негативно высказывался в адрес сотрудников полиции.

После данного ролика против спортсмена возбудили административное дело. На оба заседания он не явился, поэтому дело рассматривалось без участия Исмаилова.

Отмечается, что бойца ММА судили по статье 20.3.1 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде денежного штрафа в размере 20 тыс рублей.

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