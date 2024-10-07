Вестник Кавказа

Азербайджан намерен активно развивать гастротуризм

Азербайджанский завтрак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одна из сфер туризма, в которой Азербайджану удалось достичь существенных успехов – это гастротуризм, и страна сделает упор на его развитие в качестве одного из приоритетных в отрасли.

Кухня народов Азербайджана – это национальное достояние, и страна приложит максимум усилий для его приумножения и популяризации, заявил сегодня на дне выпускника для участников первой пилотной группы студентов по кулинарной специальности Бакинской профессиональной школы туризма при госагентстве и Кулинарной школы CASA Baku председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"Агентством были паспортизированы образцы национальной кухни, разработаны маршруты агро- и гастротуризма. Кроме того, поддерживается подготовка профессиональных кулинаров, развитие и специализация молодых поваров. Создание пилотной группы также в числе подобных проектов. Эта программа – бесценный опыт для профессионального развития молодых поваров"

- Фуад Нагиев

Азербайджану есть, чем удивить и порадовать туристов, и огромное значение в этом имеет развитие гастротуризма – одно из приоритетных направлений для Азербайджана. И основная задача, которая сейчас стоит перед профессионалами – не только сохранить, но и приумножить шедевры азербайджанской национальной кухни, а также  показать Азербайджан как лидера в мире гастрономической дестинации, добавил председатель Госкомтуризма страны, передает АЗЕРТАДЖ.

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