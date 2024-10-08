Месут Озил сыграл в футбол с детьми в Баку

Экс-звезда мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" Месут Озил посетил Баку. Известный футболист также сыграл в футбол с детьми.

Бывший игрок "Реала" и сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил посетил Баку.

Звездный футболист встретился с юными игроками "Карабаха" и сыграл с ними в футбол. В одном из игровых эпизодов Озил даже отметился фирменной длинной передачей вразрез. После игры экс-игрок сборной Германии поделился планами по развитию футбола в Турции и Азербайджане.

" Моя цель – поддерживать молодежь, воспитывать талантливых футболистов в Азербайджане и Турции, которые смогут играть в топ-клубах Европы, как Арда Гюлер"

– Месут Озил

Озил рассказал, что планирует работать с юными футбольными дарованиями в Турции и Азербайджане, развивая независимый спортивный проект, передает azerisport.